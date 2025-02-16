Хабаровского лесозаготовителя осудили за взятку в 11 млн крупному чиновнику

В Хабаровске осудили главу фирмы-лесозаготовителя за дачу взятки в 11,4 млн рублей крупному экс-чиновнику. В обмен на вознаграждение злоумышленник хотел обеспечить себе победу в конкурсе, сообщает пресс-служба прокуратуры края.
Как установил суд, глава ООО «Лесное» с января по апрель 2022 года передал бывшему заместителю председателя правительства края 11,4 млн рублей. Деньги предназначались за содействие в победе на конкурсе по продаже лесных насаждений и аренде участка в районе имени Лазо — там коммерсант планировал заготавливать древесину.
В ходе следствия предприниматель заключил досудебное соглашение и рассказал об обстоятельствах преступления, что стало смягчающим обстоятельством при вынесении приговора.
Суд признал коммерсанта виновным по части 5 статьи 291 УК РФ «Дача взятки», назначил ему три года колонии строгого режима и штраф в 22,8 млн рублей. Кроме того, на его имущество наложен арест.