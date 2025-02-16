Хабаровского лесозаготовителя осудили за взятку в 11 млн крупному чиновнику

Как установил суд, глава ООО «Лесное» с января по апрель 2022 года передал бывшему заместителю председателя правительства края 11,4 млн рублей. Деньги предназначались за содействие в победе на конкурсе по продаже лесных насаждений и аренде участка в районе имени Лазо — там коммерсант планировал заготавливать древесину.