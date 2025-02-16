«Белпочта» предупредила о возможных сбоях до 18 февраля в работе почты

Мы писали, что ГАИ Минска ответила на то, что жители бронируют места на парковке ведрами (все подробности здесь). А еще, что синоптик Дмитрий Рябов рассказал, как встрепенулась зима: «Оставшиеся две недели февраля будут снежными и холодными» (здесь подробнее о предстоящей погоде).