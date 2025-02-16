«Белпочта» предупредила о возможных сбоях до 18 февраля в работе почты

«Белпочта» сообщила, что с 14 по 18 февраля проводит необходимые технологические работы. Они могут привести к техническим сбоям в работе отделений почтовой связи по всей Беларуси.
«Белпочта» приносла извинения своим клиентам за временные неудобства.
Мы писали, что ГАИ Минска ответила на то, что жители бронируют места на парковке ведрами (все подробности здесь). А еще, что синоптик Дмитрий Рябов рассказал, как встрепенулась зима: «Оставшиеся две недели февраля будут снежными и холодными» (здесь подробнее о предстоящей погоде).