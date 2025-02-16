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Узбекистан предложил учредить международный фольклорно-этнографический фестиваль

Цель — широкая пропаганда фольклорного искусства среди молодежи стран Содружества, сохранение и развитие разнообразия национальных культур и нематериального культурного наследия государств-участников СНГ.

ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. Узбекистан предложил учредить международный фольклорно-этнографический фестиваль «Караван народного творчества», сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.

С такой инициативой представители республики выступили на совместном заседании Совета по гуманитарному сотрудничеству (СГС) и Правления Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества (МФГС) государств-участников Содружества Независимых Государств в Москве.

В ходе встречи отмечали приоритетность гуманитарной сферы, основанной на исторической и культурной общности, духовных традициях и ценностях, доверии между народами, для развития взаимовыгодного сотрудничества стран Содружества.

Повестка включала более 20 вопросов. В их числе изменения персонального состава СГС и МФГС, организационно-финансовые аспекты работы Межгосфонда, подготовка и проведение межгосударственных премий «Звезды Содружества» и «Содружество дебютов», XVIII Форума творческой и научной интеллигенции государств-участников СНГ.

«Участники совместного заседания обсудили предложение узбекской стороны об учреждении международного фольклорно-этнографического фестиваля “Караван народного творчества”. Планируется, что фестиваль будет способствовать широкой пропаганде фольклорного искусства среди молодежи стран Содружества, сохранению и развитию гармонии и разнообразия национальных культур и нематериального культурного наследия государств-участников СНГ, популяризации традиционного искусства и его интеграции в современный образ жизни, укреплению международного культурного сотрудничества», — говорится в сообщении.