ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. Узбекистан предложил учредить международный фольклорно-этнографический фестиваль «Караван народного творчества», сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.
С такой инициативой представители республики выступили на совместном заседании Совета по гуманитарному сотрудничеству (СГС) и Правления Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества (МФГС) государств-участников Содружества Независимых Государств в Москве.
В ходе встречи отмечали приоритетность гуманитарной сферы, основанной на исторической и культурной общности, духовных традициях и ценностях, доверии между народами, для развития взаимовыгодного сотрудничества стран Содружества.
Повестка включала более 20 вопросов. В их числе изменения персонального состава СГС и МФГС, организационно-финансовые аспекты работы Межгосфонда, подготовка и проведение межгосударственных премий «Звезды Содружества» и «Содружество дебютов», XVIII Форума творческой и научной интеллигенции государств-участников СНГ.
«Участники совместного заседания обсудили предложение узбекской стороны об учреждении международного фольклорно-этнографического фестиваля “Караван народного творчества”. Планируется, что фестиваль будет способствовать широкой пропаганде фольклорного искусства среди молодежи стран Содружества, сохранению и развитию гармонии и разнообразия национальных культур и нематериального культурного наследия государств-участников СНГ, популяризации традиционного искусства и его интеграции в современный образ жизни, укреплению международного культурного сотрудничества», — говорится в сообщении.