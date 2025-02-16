Узбекистан предложил учредить международный фольклорно-этнографический фестиваль

«Участники совместного заседания обсудили предложение узбекской стороны об учреждении международного фольклорно-этнографического фестиваля “Караван народного творчества”. Планируется, что фестиваль будет способствовать широкой пропаганде фольклорного искусства среди молодежи стран Содружества, сохранению и развитию гармонии и разнообразия национальных культур и нематериального культурного наследия государств-участников СНГ, популяризации традиционного искусства и его интеграции в современный образ жизни, укреплению международного культурного сотрудничества», — говорится в сообщении.