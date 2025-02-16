Целые улицы Уссурийска останутся без света 17 февраля — список

Временное отключение электричества ожидается 17 февраля в Уссурийске, сообщает ИА PrimaMedia.
С 13:00 до 17:00 часов света не будет по улице Крестьянская, 75.
С 10:00 до 17:00 часов отключение электричества ожидается на улицах Крестьянская, 74, 76, 78, Ленина, 126, 134.
С 08:00 до 12:00 часов электроэнергию отключат по улицам Калугина, Октябрьская, Волочаевская, 47−63, 44−68а, Розинская, Кузнечная.
С 08:00 до 12:00 часов отключение запланировано по улицам Яркая, Бульварная, Тенистая аллея в микрорайоне Радужный.
С 08:00 до 17:00 часов света отключат по следующим улицам: Кочубея, Фабричная, Фурманова, Угловая, Крылова, Зеркальная, Родниковая, переулки Крылова и Луговой.
Причина временного отсутствия электроснабжения у граждан, проживающих по данным адресам, — работы в трансформаторных подстанциях или на воздушной линии электропередач.
«Основная работа, которая проводится на трансформаторной подстанции — это планово-предупредительные ремонты, периодические и внеочередные осмотры. Большинство работ по профилактическому обслуживанию и ремонту трансформаторных подстанций и распределительных пунктов осуществляется с отключением электрооборудования», — пояснили специалисты АО «Уссурийск-Электросеть».