Целые улицы Уссурийска останутся без света 17 февраля — список

«Основная работа, которая проводится на трансформаторной подстанции — это планово-предупредительные ремонты, периодические и внеочередные осмотры. Большинство работ по профилактическому обслуживанию и ремонту трансформаторных подстанций и распределительных пунктов осуществляется с отключением электрооборудования», — пояснили специалисты АО «Уссурийск-Электросеть».