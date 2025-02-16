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Как в Астане и Алматы встречали спортсменов — призеров Азиады-2025

Сослуживцы и родные торжественно встретили спортсменов Центрального спортивного клуба министерства обороны Казахстана.

Источник: Пресс-служба Минобороны Казахстана

АСТАНА, 16 фев — Sputnik. Из Харбина в Астану вернулись служащие Вооруженных Сил Казахстана — серебряные призеры командной эстафеты Надежда Степашина и Ксения Шалыгина, а также бронзовый призер лыжной гонки на 10 км свободным стилем и командной эстафеты Олжас Климин.

Церемония встречи призеров Азиады в аэропорту прошла в сопровождении оркестра и роты почетного караула, сообщает пресс-служба Минобороны республики.

Родные, друзья и болельщики встретили их с цветами и крепкими дружескими объятьями.

«Приятно ощутить по возвращении домой такую мощную поддержку. Благодарим руководство Министерства обороны за внимание. Соперники были достойные, выложились по максимуму. Понятно, что есть к чему стремиться, будем работать еще с большим усердием», — прокомментировал служащий Вооруженных сил Казахстана Олжас Климин.

Тем временем в алматинской воздушной гавани также торжественно встретили серебряного призера в лыжной эстафете Кирилла Бауэра и бронзового призера в эстафете по биатлону Дарью Климину.

Напомним, на играх Азиатского континента атлеты Центрального спортивного клуба армии Министерства обороны Казахстана завоевали «золото», два «серебра» и три «бронзы».