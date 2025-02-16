Как в Астане и Алматы встречали спортсменов — призеров Азиады-2025

«Приятно ощутить по возвращении домой такую мощную поддержку. Благодарим руководство Министерства обороны за внимание. Соперники были достойные, выложились по максимуму. Понятно, что есть к чему стремиться, будем работать еще с большим усердием», — прокомментировал служащий Вооруженных сил Казахстана Олжас Климин.