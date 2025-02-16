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Владимир Севастьянов обратился к жителям Башкирии из-за непогоды

Начальник ГАИ Башкирии призвал водителей воздержаться от дальних поездок.

Источник: Комсомольская правда

Начальник Госавтоинспекции Башкирии Владимир Севастьянов призвал водителей воздержаться от дальних поездок. В республике ухудшилась погода: перепады температур, усилился снег и ветер, порывы которого достигают 17 метров в секунду.

— В таких неблагоприятных погодных условиях рекомендуем водителям по возможности воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов, особенно в ночное время, — написал главный гаишник региона.

Сейчас ГАИ работает в усиленном режиме: сотрудники несут службу на проблемных участках автодорог, оказывают помощь снегоуборочной технике, объезжают маршруты патрулирования в поисках брошенного транспорта на проезжей части.

Севастьянов призвал водителей неукоснительно соблюдать ПДД, избегать резких маневров и торможений. Пешеходам он посоветовал надевать одежду с светоотражающими элементами в темное время суток.

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