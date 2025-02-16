Робот-судоисполнитель помог жителям ЗКО сэкономить миллионы

После чего, граждане получают СМС сообщения от 1414 и push-уведомления в EGov Mobile с детальной информацией о деле, тем самым они освобождаются от дополнительной оплаты 25% от суммы штрафа и визитов к судебным исполнителя, так как все действия производятся онлайн.