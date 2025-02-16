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Бензин всех марок подорожал в Омске

Больше всего в цене прибавило топливо марки АИ-95.

Источник: Om1 Омск

В Омске сравнили цены на бензин разных марок. Как следует из данных Омскстата, в январе 2025 года отмечено повышение стоимости всех видов бензина относительно декабря прошлого года:

  • АИ-92 стал дороже на 1,05% (+52 копейки), средняя стоимость в январе — 53,09 рубля за литр;
  • АИ-95 вырос на 1,01% (+54 копейки), средняя стоимость — 57,68 рубля за литр;
  • АИ-98 и АИ-100 подорожали на 0,18% (+14 копеек), средняя стоимость — 76,6 рубля за литр.

А вот дизельное топливо стало стоить дешевле на 0,48% или на 36 копеек, его средняя стоимость в январе — 69,42 рубля за литр. Подешевел и газ — на 3,51% (-1,03 рубля), стоимость литра — 25,88 рубля.

топливо