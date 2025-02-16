В новые квартиры в Академическом районе Москвы переехали около 60 семей

«Поэтапное переселение в новостройку на улицу Кедрова началось в декабре прошлого года. Сейчас уже 57 семей отпраздновали новоселье в новых квартирах с готовой улучшенной отделкой по стандартам программы реновации. Более 75% из всех переехавших семей воспользовались помощью города при переезде», — сообщил он.