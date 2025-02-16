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В новые квартиры в Академическом районе Москвы переехали около 60 семей

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Почти 60 семей переселили по программе реновации в новый дом на улице Кедрова (дом 16, корпус 3) в Академическом районе Москвы. Об этом рассказал руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Источник: РИА "Новости"

«Поэтапное переселение в новостройку на улицу Кедрова началось в декабре прошлого года. Сейчас уже 57 семей отпраздновали новоселье в новых квартирах с готовой улучшенной отделкой по стандартам программы реновации. Более 75% из всех переехавших семей воспользовались помощью города при переезде», — сообщил он.

Всего в Академическом районе в программу реновации включено 19 старых домов. Новые квартиры получат более 4 тыс. москвичей.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около 1 млн москвичей и предусматривает расселение 5 176 домов. 3 февраля мэр Москвы Сергей Собянин поздравил 200-тысячного жителя, приступившего к переселению по программе реновации.

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