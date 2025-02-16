В новые квартиры в Академическом районе Москвы переехали около 60 семей

«Поэтапное переселение в новостройку на улицу Кедрова началось в декабре прошлого года. Сейчас уже 57 семей отпраздновали новоселье в новых квартирах с готовой улучшенной отделкой по стандартам программы реновации. Более 75% из всех переехавших семей воспользовались помощью города при переезде», — сообщил он.
Всего в Академическом районе в программу реновации включено 19 старых домов. Новые квартиры получат более 4 тыс. москвичей.
Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около 1 млн москвичей и предусматривает расселение 5 176 домов. 3 февраля мэр Москвы Сергей Собянин поздравил 200-тысячного жителя, приступившего к переселению по программе реновации.