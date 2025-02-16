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В Новосибирский музей приехала выставка шедевров Репина, Шишкина и Айвазовского

Уникальные работы прибыли из Иркутска.

Источник: Минкультуры Новосибирской области

В Новосибирский художественный музей приехала выставка картин середины XIX — первой половины XX века. Открытие мероприятия состоялось 14 февраля. Об этом сообщили в Министерстве культуры Новосибирской области.

— Зрители увидели более 70 произведений живописи, авторами которых являются великие художники: Иван Айвазовский, Илья Репин, Исаак Левитан, Иван Шишкин, Иван Крамской, Константин Юон, Давид Бурлюк и другие, — сообщают в пресс-службе министерства.

Выставка приехала в Новосибирск из Иркутского областного художественного музея.

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