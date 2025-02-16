В Новосибирский музей приехала выставка шедевров Репина, Шишкина и Айвазовского

— Зрители увидели более 70 произведений живописи, авторами которых являются великие художники: Иван Айвазовский, Илья Репин, Исаак Левитан, Иван Шишкин, Иван Крамской, Константин Юон, Давид Бурлюк и другие, — сообщают в пресс-службе министерства.