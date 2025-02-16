В Ростове с 17 февраля сотни домов останутся без света

В Ростове с понедельника, 17 февраля, по пятницу, 21 февраля, в разных районах будут планово выключать свет. Об этом сообщили в «Донэнерго».
В понедельник, 17 февраля, с 9:00 до 17:00 обесточат дома, расположенные по следующим адресам: ул. Новороссийская 4−44; ул. Одесская 3−25, 2−28; ул. Французская 4−12, 3А-13А, 7/38, 8/40; ул. Тульская 4−48; ул. Самарская 5−45, 6−36; ул. Керченская 1−37, 10−42; ул. Волгоградская 1−43, 2−24; ул. Стравинского 1−45, 2−46; ул. Севастопольская 37−63; ул. Казанская 37−63, 2−20; ул. Московская 15−39.
Во вторник, 18 февраля, с 9:00 по 16:00 свет выключат по адресам: ул. Каратаева 13−39, 20−60; пер. 2-й Колхозный 1−15, 2−16; пер. 3-й Колхозный 1−15, 2−14; пер. 4-й Колхозный 1; ул. Просторная 65, 101, 103.
В среду, 19 февраля, с 9:00 до 17:00 света не будет по адресам: ул. Магнитогорская 9/1, 7, 7а, 7/1, 7б, 38−46; ул. Заводская 20а, 20б, 2−18, 5−9, 31−33, 45−47; 81, 79, 61/2,65/2; пер. Жлобинский 25; пер. Урицкого 58−78.
В четверг, 20 февраля, с 9:00 до 17:00 обесточат дома, расположенные по адресам: ул. Магнитогорская 7/1, 9А; ул. Заводская 20, 20А, 20Б.
В пятницу, 21 февраля, с 9:00до 16:00 света не будет по адресам: пер. Безымянный 1−15, 2−16; ул. Минераловодская 59−97, 50−76; ул. Республиканская 55−95, 66−104; пер. Рыбный 8; ул. Собино 81−111, 78−122.