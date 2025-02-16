Депутат рассказал о возможных доплатах к пенсии

Один из главных нюансов — регион проживания. Региональные коэффициенты, которые доплачивают за трудные условия жизни в том или ином районе России, могут достигать почти двух единиц. При переезде, конечно, этот коэффициент меняется, и таким образом можно изменять размер доплаты.
Еще один пункт — северная надбавка, она полагается людям, которые минимум 15 лет отработали на Крайнем Севере или 20 лет — в районах, приравненных к нему. Ее назначают тем, кто заработал достаточный стаж для назначения обычной страховой пенсии, и выплата поднимается примерно в полтора раза.
Районные коэффициенты и надбавка за работу в северных регионах не суммируются, можно выбрать что-то одно, что будет более выгодным. Также полагаются доплаты для жителей сельской местности и льготников, например, ликвидаторов аварии на ЧАЭС или ветеранов.