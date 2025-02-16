Депутат рассказал о возможных доплатах к пенсии

Некоторым российским пенсионерам положены дополнительные выплаты к пенсионным. Депутат Госдумы Никита Чаплин объяснил, что во многом это зависит от того, где живет человек, какой у него стаж, сколько ему лет, а также многих других факторов, сообщает ИА DEITA.RU.