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Депутат рассказал о возможных доплатах к пенсии

Некоторым российским пенсионерам положены дополнительные выплаты к пенсионным. Депутат Госдумы Никита Чаплин объяснил, что во многом это зависит от того, где живет человек, какой у него стаж, сколько ему лет, а также многих других факторов, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Один из главных нюансов — регион проживания. Региональные коэффициенты, которые доплачивают за трудные условия жизни в том или ином районе России, могут достигать почти двух единиц. При переезде, конечно, этот коэффициент меняется, и таким образом можно изменять размер доплаты.

Еще один пункт — северная надбавка, она полагается людям, которые минимум 15 лет отработали на Крайнем Севере или 20 лет — в районах, приравненных к нему. Ее назначают тем, кто заработал достаточный стаж для назначения обычной страховой пенсии, и выплата поднимается примерно в полтора раза.

Районные коэффициенты и надбавка за работу в северных регионах не суммируются, можно выбрать что-то одно, что будет более выгодным. Также полагаются доплаты для жителей сельской местности и льготников, например, ликвидаторов аварии на ЧАЭС или ветеранов.