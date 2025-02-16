Часовня для слабослышащих людей открыта в Минске

В Минске в честь Сретения открыта часовня для слабослышащих людей, сообщает Минтруда и соцзащиты Беларуси. Богослужения в этой часовне будут проводить на языке жестов.
Часовня располагается в здании предприятия «Виток», где уже более 50 лет трудятся инвалиды с нарушением слуха.
Часовню в честь иконы Божией Матери «Знамение» освятил митрополит Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси. Митрополит обратился к собравшимся в храме с архипастырским словом, в котором поздравил всех с праздником Сретения Господня и освящением часовни, вручил церковные награды особо потрудившимся в устройстве часовни.
Мы писали, что можно и нельзя делать в день Симеона и Анны 16 февраля на почин весны (здесь все подробности). А еще, что синоптик Дмитрий Рябов рассказал, как встрепенулась зима: «Оставшиеся две недели февраля будут снежными и холодными» (подробнее о погоде здесь).