Часовня для слабослышащих людей открыта в Минске

Мы писали, что можно и нельзя делать в день Симеона и Анны 16 февраля на почин весны (здесь все подробности). А еще, что синоптик Дмитрий Рябов рассказал, как встрепенулась зима: «Оставшиеся две недели февраля будут снежными и холодными» (подробнее о погоде здесь).