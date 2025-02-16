Адвокаты просят снять арест с дома матери бывшего мэра Сочи Копайгородского

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката бывшего главы курорта Ивана Миронова.
Дом матери экс-мэра достался ей от бабушки в 1965 году и был приватизирован в 1992 году, утверждают адвокаты. Господин Миронов также отметил, что у матери бывшего градоначальника четвертая стадия онкологии и «она вынуждена обивать пороги судов, пытаясь снять арест с дома».
Супруга бывшего мэра Янина Копайгородская также просит снять арест с дома, подаренного фонду, где сейчас проживают дети из прифронтовых территорий, сообщила ТАСС ее адвокат Елизавета Меткина.
В рамках расследования уголовного дела о получении взятки и особо крупной растрате Мещанский суд Москвы арестовал имущество семьи Копайгородских, а также продлил срок обеспечительных мер на ранее арестованные активы экс-чиновника и иных аффилированных с ним лиц. Следствие считает, что в ноябре 2023 года Алексей Копайгородский через супругу, выступившей посредником, получил от сочинского коммерсанта крупную взятку, состоявшую в оказании услуг имущественного характера на более чем 43 млн руб., которая была сопряжена с вымогательством. Взамен, по данным СКР, мэр должен был создать предпринимателю благоприятные условия для развития бизнеса и оказывать общее покровительство.
Супругов Копайгородских задержали прошлой осенью. В жилых и офисных помещениях в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Краснодаре провели более 50 обысков. Там изъяли деньги, ценности, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Следственный департамент МВД России также вменяет экс-мэру Сочи и его супруге хищение принадлежавших городу земельных участков. Вину фигуранты дела отрицают. Алексей Копайгородский содержится в СИЗО, а его супруга — под домашним арестом.