Адвокаты просят снять арест с дома матери бывшего мэра Сочи Копайгородского

В рамках расследования уголовного дела о получении взятки и особо крупной растрате Мещанский суд Москвы арестовал имущество семьи Копайгородских, а также продлил срок обеспечительных мер на ранее арестованные активы экс-чиновника и иных аффилированных с ним лиц. Следствие считает, что в ноябре 2023 года Алексей Копайгородский через супругу, выступившей посредником, получил от сочинского коммерсанта крупную взятку, состоявшую в оказании услуг имущественного характера на более чем 43 млн руб., которая была сопряжена с вымогательством. Взамен, по данным СКР, мэр должен был создать предпринимателю благоприятные условия для развития бизнеса и оказывать общее покровительство.