60 тонн зараженного зерна кукурузы обнаружено в Приморье

В трёх партиях кукурузного зерна, поступивших из-за рубежа, специалисты ветеринарной лаборатории выявили карантинное заболевание, запрещённое в Евразийском экономическом союзе. Заражённое зерно объёмом 60 тонн будет отправлено обратно в Китай.
На фитосанитарном контрольном пункте «Полтавский» были отобраны образцы для анализа. В результате исследования было обнаружено карантинное заболевание — южная пятнистость листьев. Это заболевание было впервые выявлено в Приморье при ввозе импортной продукции.
Россельхознадзор запретил выпуск фуражного зерна кукурузы в оборот. По решению владельца партий фуражное зерно будет возвращено в страну-экспортёр.
Напомним, что не так давно в Приморье был запрещён ввоз китайского перца. В нём был обнаружен вирус коричневой морщинистости плодов томата. Специалисты ветеринарной лаборатории обнаружили этот вирус, и зараженная продукция была уничтожена.