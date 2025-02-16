Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

60 тонн зараженного зерна кукурузы обнаружено в Приморье

Зараженное зерно отправится обратно в Китай.

Источник: Аргументы и факты

В трёх партиях кукурузного зерна, поступивших из-за рубежа, специалисты ветеринарной лаборатории выявили карантинное заболевание, запрещённое в Евразийском экономическом союзе. Заражённое зерно объёмом 60 тонн будет отправлено обратно в Китай.

На фитосанитарном контрольном пункте «Полтавский» были отобраны образцы для анализа. В результате исследования было обнаружено карантинное заболевание — южная пятнистость листьев. Это заболевание было впервые выявлено в Приморье при ввозе импортной продукции.

Россельхознадзор запретил выпуск фуражного зерна кукурузы в оборот. По решению владельца партий фуражное зерно будет возвращено в страну-экспортёр.

Напомним, что не так давно в Приморье был запрещён ввоз китайского перца. В нём был обнаружен вирус коричневой морщинистости плодов томата. Специалисты ветеринарной лаборатории обнаружили этот вирус, и зараженная продукция была уничтожена.

сельское хозяйство