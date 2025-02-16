Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зима набирает силу. До −21°С и метель ожидается в Беларуси 17 февраля

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 17 февраля ожидается ночью до минус 21 градуса, на отдельных участках дорог сохранится гололедица. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сейчас в Ричмонде: +7° 6 м/с 100% 747 мм рт. ст. +4°
Источник: РИА "Новости"

Ночью ожидается переменная облачность, по северо-западу небольшой снег. Утром и днем будет облачно с прояснениями, преимущественно по северной половине снег, в отдельных районах слабая метель. Ночью и утром местами прогнозируется и слабый туман. Ветер ночью неустойчивый слабый, утром и днем западный, юго-западный 5−10 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В МЧС напомнили о факторах опасности на дорогах в гололедицу.

Температура воздуха ночью составит минус 10−16 градусов, по юго-восточной половине — 17−21 градус мороза. Днем ожидается минус 1−7.