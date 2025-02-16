Зима набирает силу. До −21°С и метель ожидается в Беларуси 17 февраля

Ночью ожидается переменная облачность, по северо-западу небольшой снег. Утром и днем будет облачно с прояснениями, преимущественно по северной половине снег, в отдельных районах слабая метель. Ночью и утром местами прогнозируется и слабый туман. Ветер ночью неустойчивый слабый, утром и днем западный, юго-западный 5−10 м/с, местами порывы до 14 м/с.