Дорожники ограничили движение в центре Челябинска

Как сообщает Госавтоинспекция Челябинска, в районе перекрестка ограничен проезд по крайней правой полосе улицы Братьев Кашириных в сторону «Торгового центра».
Автомобилисты увидят предупреждающие дорожные знаки, а также ограждение, блокирующее путь на этом участке. В ведомстве попросили водителей отнестись к ситуации с пониманием и заранее планировать свой маршрут с учетом ограничений.
Ранее мы рассказывали о том, что с 17 по 28 февраля будет закрыто движение на повороте с улицы Братьев Кашириных на Молодогвардейцев из-за строительных работ на сетях водоснабжения и водоотведения.