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Дорожники ограничили движение в центре Челябинска

Из-за дорожных работ перекрыто движение транспорта на пересечении улицы Косарева с улицей Братьев Кашириных.

Как сообщает Госавтоинспекция Челябинска, в районе перекрестка ограничен проезд по крайней правой полосе улицы Братьев Кашириных в сторону «Торгового центра».

Автомобилисты увидят предупреждающие дорожные знаки, а также ограждение, блокирующее путь на этом участке. В ведомстве попросили водителей отнестись к ситуации с пониманием и заранее планировать свой маршрут с учетом ограничений.

Ранее мы рассказывали о том, что с 17 по 28 февраля будет закрыто движение на повороте с улицы Братьев Кашириных на Молодогвардейцев из-за строительных работ на сетях водоснабжения и водоотведения.