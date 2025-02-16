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В январе в Омске картошка подскочила в цене на 14%

В Омскстате рассказали о цене на продовольственные товары в январе 2025 года.
Источник: Комсомольская правда

В Омскстате рассказали об изменении цен на основные продукты питания в январе 2025 года. По данным ведомства, цены на продукты в январе выросли на 1,9% по сравнению с декабрем.

Больше всего за месяц подорожал картофель. Его стоимость увеличилась аж на 14% за килограмм и составляет в среднем 47 рублей. Тогда как в декабре за тот же вес омичи отдавали около 39 рублей.

Кроме того, почти 12% подорожал килограмм капусты (42,80 рубля), на 10% — яблоки (160,23 рубля). А вот яйца, напротив, подешевели до 102 рублей за десяток (-3,1%). Упала в цене гречневая крупа (52,56 рубля) и рис (107,28 рубля). Подешевел также репчатый лук (40,04 рубля) и пшеничная мука (48,06 рубля). Стоимость указана за килограмм.

Ранее мы писали, насколько подорожали цены на коммунальные услуги в Омске.