В январе в Омске картошка подскочила в цене на 14%

В Омскстате рассказали об изменении цен на основные продукты питания в январе 2025 года. По данным ведомства, цены на продукты в январе выросли на 1,9% по сравнению с декабрем.
Больше всего за месяц подорожал картофель. Его стоимость увеличилась аж на 14% за килограмм и составляет в среднем 47 рублей. Тогда как в декабре за тот же вес омичи отдавали около 39 рублей.
Кроме того, почти 12% подорожал килограмм капусты (42,80 рубля), на 10% — яблоки (160,23 рубля). А вот яйца, напротив, подешевели до 102 рублей за десяток (-3,1%). Упала в цене гречневая крупа (52,56 рубля) и рис (107,28 рубля). Подешевел также репчатый лук (40,04 рубля) и пшеничная мука (48,06 рубля). Стоимость указана за килограмм.
Ранее мы писали, насколько подорожали цены на коммунальные услуги в Омске.