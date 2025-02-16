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Из-за ухудшения погоды: в Башкирии для грузовиков и автобусов закрыли проезд на 168-километровом участке трассы Уфа-Оренбург

В Башкирии из-за непогоды перекрыли движение на трассе Р-240.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 16 февраля, из-за непогоды с 12:15 введение ограничение движения грузовиков и автобусов на участке трассы Р-240 (Уфа-Оренбург) — со 112 км (Стерлитамакский район) по 280 км (Куюргазинский). Об этом сообщил начальник региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

— Сотрудники ориентированы на оказание помощи участникам дорожного движения, — передал руководитель башкирской дорожной полиции.

В МЧС республики добавили, что ограничение ориентировочно будет снято к 17:00. Все зависит от погоды. Напомним, на Башкирию обрушился снегопад и сильный ветер.

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