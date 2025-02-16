В Новосибирской области ожидается кратковременное отключение телесигнала с 17 по 23 февраля. Об этом сообщили на сайте Российской телевизионной и радиовещательной сети.
— В эти даты возможны перерывы трансляции телерадиосигнала радиотелевизионными передающими станциями в населенных пунктах области. На станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, — информируют на сайте.
Также из расписания следует, что сбои возможны из-за влияния солнечной интерференции.
Ранее КП-Новосибирск писала, что новосибирцы пожаловались на массовый сбой в приложении Сбербанка. Пользователи мобильного банка не могли войти в приложение, а если это всё-таки удавалось, на экране не отображались данные карты и остаток на счете.