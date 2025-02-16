ЖКХ Минска рассказало, как получить жилищную субсидию на оплату коммуналки

Малообеспеченным и социально уязвимым людям в Беларуси предоставляется господдержка в виде безналичных жилищных субсидий для частичной оплаты жилищно-коммунальных услуг и возмещения расходов на электроэнергию для освещения подъездов и работу лифтов, сообщает Минское городское жилищное хозяйство.
На такую помощь в оплате услуг ЖКХ могут рассчитывать, например, неработающие пенсионеры и инвалиды, имеющие небольшую пенсию, семьи с ребенком-инвалидом. Одно из условий предоставления помощи — люди проживают в квартирах, где кроме них не зарегистрированы другие трудоспособные члены семьи. В расчет принимается среднемесячный совокупный доход человека или семьи за 3−6 месяцев.
Не может рассчитывать на получение безналичных жилищных субсидий собственник нескольких квартир или домов за исключением многодетных семей, собственник жилья, сдающий его в аренду по договору найма, собственник квартиры, в которой зарегистрировано частное предприятие, а также гражданине и проживающие совместно с ним трудоспособные члены его семьи, включенные в базу тунеядцев.
За январь 2025 года в Минске выделено безналичных жилищных субсидий на сумму 48 695,2 рубля. Большая часть из этих средств — по выявительному принципу.
Мы писали, что часовня для слабослышащих людей открыта в Минске (здесь подробнее). А еще, что «Белпочта» предупредила о возможных сбоях до 18 февраля в работе почтовых отделений по всей стране (подробности здесь).