ЖКХ Минска рассказало, как получить жилищную субсидию на оплату коммуналки

На такую помощь в оплате услуг ЖКХ могут рассчитывать, например, неработающие пенсионеры и инвалиды, имеющие небольшую пенсию, семьи с ребенком-инвалидом. Одно из условий предоставления помощи — люди проживают в квартирах, где кроме них не зарегистрированы другие трудоспособные члены семьи. В расчет принимается среднемесячный совокупный доход человека или семьи за 3−6 месяцев.