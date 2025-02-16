ХК «Сибирь» проведёт благотворительный аукцион на матче с «Автомобилистом»

На продажу выставят 10 лотов, среди которых будут не только хоккейные атрибуты. Так, хоккеисты «Сибири» на один день стали художниками и вместе с детьми, победившими рак, написали шесть уникальных картин на настоящих холстах. Среди авторов Энди Адреофф, Павел Гоголев, Георгий Белусов, Владислав Кара и Тимур Ахияров.