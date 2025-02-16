ХК «Сибирь» проведёт благотворительный аукцион на матче с «Автомобилистом»

В понедельник, 17 февраля, в первом перерыве матча между «Сибирью» и «Автомобилистом» пройдёт большой благотворительный аукцион. Об этом сообщает пресс-служба новосибирского клуба.
На продажу выставят 10 лотов, среди которых будут не только хоккейные атрибуты. Так, хоккеисты «Сибири» на один день стали художниками и вместе с детьми, победившими рак, написали шесть уникальных картин на настоящих холстах. Среди авторов Энди Адреофф, Павел Гоголев, Георгий Белусов, Владислав Кара и Тимур Ахияров.
Также болельщики смогут приобрести клюшки Сергея Широкова и Тревора Мерфи с Матча Звёзд, а также блин и ловушку Дениса Костина с того же матча.
«Все собранные средства будут отправлены на поддержку детей с онкологическими заболеваниями», — уточнили в пресс-службе ХК «Сибирь».
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске установлен новый рекорд посещаемости хоккейного матча.