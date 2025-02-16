Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ХК «Сибирь» проведёт благотворительный аукцион на матче с «Автомобилистом»

Все собранные средства передадут на поддержку детей с онкологическими заболеваниями.

Источник: ХК "Сибирь"

В понедельник, 17 февраля, в первом перерыве матча между «Сибирью» и «Автомобилистом» пройдёт большой благотворительный аукцион. Об этом сообщает пресс-служба новосибирского клуба.

На продажу выставят 10 лотов, среди которых будут не только хоккейные атрибуты. Так, хоккеисты «Сибири» на один день стали художниками и вместе с детьми, победившими рак, написали шесть уникальных картин на настоящих холстах. Среди авторов Энди Адреофф, Павел Гоголев, Георгий Белусов, Владислав Кара и Тимур Ахияров.

Также болельщики смогут приобрести клюшки Сергея Широкова и Тревора Мерфи с Матча Звёзд, а также блин и ловушку Дениса Костина с того же матча.

«Все собранные средства будут отправлены на поддержку детей с онкологическими заболеваниями», — уточнили в пресс-службе ХК «Сибирь».

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске установлен новый рекорд посещаемости хоккейного матча.

здоровье
благотворительность