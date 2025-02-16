Глава МВД Кубраков назвал, что усилит белорусская милиция

На заседании коллегии УВД Гродненского облисполкома министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков назвал, что усилит белорусская милиция в ближайшее время.
В первую очередь — это проведение целенаправленной работы с нетрудоустроенными гражданами и мигрантами.
«Под усиленным контролем должны быть те, кто совершил правонарушения в состоянии опьянения» — отметил Иван Кубраков.
Важно также пресекать и работать на профилактику грубых нарушений водителями ПДД, усилить деятельность по борьбе с экономическими преступлениями, раскрытию «тяжких» краж, а также предупреждению передозировок наркотиками.
Мы писали, что МИД сказал о ситуации с ребенком, которого пыталась продать в Москве мать из Беларуси: «Взяли с поличным под видом покупателей» (все подробности здесь), а еще что ГАИ Минска ответила на то, что жители бронируют места на парковке ведрами (здесь об этом подробнее).