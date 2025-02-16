Глава МВД Кубраков назвал, что усилит белорусская милиция

Мы писали, что МИД сказал о ситуации с ребенком, которого пыталась продать в Москве мать из Беларуси: «Взяли с поличным под видом покупателей» (все подробности здесь), а еще что ГАИ Минска ответила на то, что жители бронируют места на парковке ведрами (здесь об этом подробнее).