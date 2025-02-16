С последствиями непогоды борются дорожные службы Волгоградской области

Дорожные службы Волгоградской области активно работают над устранением последствий непогоды. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе обладминистрации, за прошедшие сутки на региональных и федеральных трассах использовали более 8 тысяч тонн песко-соляной смеси для борьбы с гололедом.