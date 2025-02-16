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С последствиями непогоды борются дорожные службы Волгоградской области

Более 8 тысяч тонн песко-соляной смеси высыпали на волгоградские магистрали.

Источник: администрация Волгоградской области

Дорожные службы Волгоградской области активно работают над устранением последствий непогоды. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе обладминистрации, за прошедшие сутки на региональных и федеральных трассах использовали более 8 тысяч тонн песко-соляной смеси для борьбы с гололедом.

На магистралях работают около 300 единиц спецтехники. Это позволяет поддерживать движение транспорта на всех направлениях, несмотря на сложные погодные условия.

— По информации ФКУ Упрдор Москва — Волгоград, на федеральных трассах использовано 3,6 тысячи тонн противогололедных материалов. Ещё свыше 4,6 тысячи тонн израсходовано на региональных, межмуниципальных дорогах, — привел данные облкомдортранс.

Это позволяет жителям региона безопасно передвигаться, несмотря на непогоду. Дорожные службы продолжают мониторинг ситуации.

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