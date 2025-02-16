В Иркутске врачи спасли новорожденного с тяжёлым врождённым заболеванием

Новорожденного с серьёзными врождёнными заболеваниями спасли врачи в Иркутске, рассказали irk.aif.ru в правительстве области.
Малыш появился на свет с патологиями пищеварительной системы и врождённым пороком сердца «тетрада Фалло» — это целая совокупность анатомических дефектов, таких как смещение аорты или суженный выводной отдел одного из желудочков.
В Ивано-Материнской детской клинической больнице новорожденному устранили атрезию (нарушение целостности) пищевода. Порок сердца корректировали в областной детской больнице. Туда малыш, которому было всего 16 дней от роду, поступил с малым весом, гипоксией и низкой сатурацией (то есть его кровь была слабо насыщена кислородом).
Врачи исправили пороки сердца, причём операцию делали без разрезов — через прокол в несколько миллиметров, с использованием ангиографа (прибор, который позволяет с помощью рентгеновских лучей визуализировать расположение сосудов и полостей сердца). «Такую ювелирную процедуру в регионе провели впервые», — подчеркнули в правительстве области.
Сейчас ребёнок находится в реанимации. Его состояние специалисты оценивают как стабильное.