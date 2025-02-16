В Иркутске врачи спасли новорожденного с тяжёлым врождённым заболеванием

В Ивано-Материнской детской клинической больнице новорожденному устранили атрезию (нарушение целостности) пищевода. Порок сердца корректировали в областной детской больнице. Туда малыш, которому было всего 16 дней от роду, поступил с малым весом, гипоксией и низкой сатурацией (то есть его кровь была слабо насыщена кислородом).