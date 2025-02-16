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В Иркутске врачи спасли новорожденного с тяжёлым врождённым заболеванием

Такую ювелирную процедуру в регионе провели впервые.

Источник: Правительство Иркутской области

Новорожденного с серьёзными врождёнными заболеваниями спасли врачи в Иркутске, рассказали irk.aif.ru в правительстве области.

Малыш появился на свет с патологиями пищеварительной системы и врождённым пороком сердца «тетрада Фалло» — это целая совокупность анатомических дефектов, таких как смещение аорты или суженный выводной отдел одного из желудочков.

В Ивано-Материнской детской клинической больнице новорожденному устранили атрезию (нарушение целостности) пищевода. Порок сердца корректировали в областной детской больнице. Туда малыш, которому было всего 16 дней от роду, поступил с малым весом, гипоксией и низкой сатурацией (то есть его кровь была слабо насыщена кислородом).

Врачи исправили пороки сердца, причём операцию делали без разрезов — через прокол в несколько миллиметров, с использованием ангиографа (прибор, который позволяет с помощью рентгеновских лучей визуализировать расположение сосудов и полостей сердца). «Такую ювелирную процедуру в регионе провели впервые», — подчеркнули в правительстве области.

Сейчас ребёнок находится в реанимации. Его состояние специалисты оценивают как стабильное.

здоровье