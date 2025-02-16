Курсанты Военной академии Беларуси получат удостоверение оператора беспилотника

Удостоверение оператора беспилотного летательного аппарата теперь получат после окончания обучения этой дисциплиной все курсанты Военной академии, сообщает БелТА со ссылкой на замначальника Военной академии Беларуси по учебной работе Артема Неверко.
По его словам, в академии открылась кафедра специальной подготовки и боевого применения беспилотных летательных аппаратов, начались занятия.
«Это требование времени. Мы сейчас прекрасно видим, что ни одна война и военный конфликт не обходится без применения беспилотных летательных аппаратов», — отметил Артем Неверко.
Каждый год академия выпускает около 400 лейтенантов.
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