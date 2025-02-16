Курсанты Военной академии Беларуси получат удостоверение оператора беспилотника

Мы писали, что глава Совбеза Александр Вольфович сказал, что Беларусь не увеличивает численность армии и вооружений и не проводит учения возле границ Польши и стран Прибалтики (здесь подробнее), а глава МВД Иван Кубраков назвал, что усилит белорусская милиция (подробности здесь).