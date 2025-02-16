Глава СК Бастрыкин проверит затянувшуюся реконструкцию школы в Красноярском крае

Как рассказали в СК, в ведомство обратились жители поселка. Они сообщили, что четыре года назад местную школу закрыли из-за аварийного состояния. Здание должны были реконструировать до декабря 2023 года, однако спустя год после назначенного срока работы все еще не завершены.