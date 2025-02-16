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Глава СК Бастрыкин проверит затянувшуюся реконструкцию школы в Красноярском крае

Закончить реконструкцию школы в Емельяново планировали в 2023 году.

Источник: Комсомольская правда

Глава СК России Александр Бастрыкин проконтролирует проверку по ситуации со школой в поселке Емельяново Красноярского края.

Как рассказали в СК, в ведомство обратились жители поселка. Они сообщили, что четыре года назад местную школу закрыли из-за аварийного состояния. Здание должны были реконструировать до декабря 2023 года, однако спустя год после назначенного срока работы все еще не завершены.

На ремонт школы из бюджета выделили крупную сумму, но жителям сейчас сообщают, что даже после окончания ремонта количество мест для учащихся придется сократить — а значит, школы на всех детей не хватит. Емельяновцы пытались обращаться в различные инстанции, но им нигде не помогли.

Глава СК проконтролирует ход и итоги проверки ведомства по проблеме жителей Емельяново.

СК