Воссозданы орнаменты костюмов народов Севера

«Хотя, конечно, то, что зигзаги символизируют волны или горы, и так понятно. А вот розетки с концентрическими кругами надо расшифровать — они могут означать Вселенную и три мира: верхний, средний и нижний. Белые круги в коричневых квадратах — Солнце, коричневые — Луну, а Т-образный узор в сочетании с кругом или овалом — это древний оберег и символ оленьего хвостика. Оленей вообще целиком не вышивали, только рога. Хотя других животных, скажем, барана, у коряков и ительменов изображают натуралистично, к примеру, баранья голова на капюшоне верхней меховой одежды кухлянки», — поделился исследователь.