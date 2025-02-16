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Умер заслуженный артист Краснодарского края Александр Какунько

На Кубани на 69-м году жизни умер Александр Какунько.

Источник: пресс-служба Краснодарского творческого объединения «Премьера»

На 69-м году жизни умер заслуженный артист Кубани Александр Какунько. Об этом сообщили в пресс-службе Краснодарского творческого объединения «Премьера».

Артист возглавлял Русский вокально-хореографический ансамбль «Родник», а также был балетмейстером коллектива.

«Он умел создать доброжелательную атмосферу в ансамбле, всегда щедро делился богатым сценическим опытом с молодыми артистами. Его стараниями “Родник” знают и любят на Кубани и за ее пределами», — рассказали в ТО «Премьера».

Родился Александр Какунько в станице Старощербиновской. Танцевать начал еще со школьных времен, затем поступил на хореографическое отделение в Северском колледже культуры. После стал артистом Кубанского казачьего хора. Награжден званием «Заслуженный артист Краснодарского края» и медалью «За выдающийся вклад в развитие Кубани» III степени.

Прощание с артистом продет 18 февраля в 9:00 во Дворце искусств «Премьера» по адресу: город Краснодар, улица Стасова, 175.