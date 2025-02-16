Три электробусных маршрута появилось на западе и востоке Москвы

Замена одного автобуса на электробус снижает выбросы углекислого газа в атмосферу на 60 тонн в год. С 2022 года в столицу поставляют технику улучшенной комплектации. В таких машинах есть адаптивное освещение салона, которое для комфорта пассажиров меняется от холодного к теплому в 14:00. Увеличенный на 18 процентов передний указатель маршрута позволяет увидеть номер издалека. Салон отапливает электрический обогреватель, который не влияет на окружающую среду и поддерживает оптимальную температуру. Для комфорта пассажиров установлены USB- и Type-C-порты для зарядки смартфонов, а также медиаэкраны с актуальной информацией о следующих остановках. Запас хода вырос с 40−50 до 80−90 км, а вес машины при этом остался прежним. С 2024 года на линию выходят КамАЗы и ЛиАЗы в обновленном дизайне.