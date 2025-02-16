Три электробусных маршрута появилось на западе и востоке Москвы

«Запуск новых электробусных маршрутов позволяет сделать поездки по городу комфортнее, а также улучшает экологию столицы. На трех маршрутах будут работать 15 самых современных электробусов российского производства. Продолжаем развивать сеть экологичного транспорта по поручению Сергея Собянина», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.
Отмечается, что массажиры смогут доезжать до важных культурных и социальных учреждений на инновационном бесшумном, комфортном и экологичном транспорте. Маршрут № 73 связывает Филевскую пойму и Крылатское. Помимо этого, благодаря установке новых зарядных станций электробусы заменили автобусы на маршрутах № 20 и 659 на востоке столицы. Москва активно развивает наземный городской транспорт. Здесь постоянно запускают новые маршруты, продлевают или корректируют действующие.
Замена одного автобуса на электробус снижает выбросы углекислого газа в атмосферу на 60 тонн в год. С 2022 года в столицу поставляют технику улучшенной комплектации. В таких машинах есть адаптивное освещение салона, которое для комфорта пассажиров меняется от холодного к теплому в 14:00. Увеличенный на 18 процентов передний указатель маршрута позволяет увидеть номер издалека. Салон отапливает электрический обогреватель, который не влияет на окружающую среду и поддерживает оптимальную температуру. Для комфорта пассажиров установлены USB- и Type-C-порты для зарядки смартфонов, а также медиаэкраны с актуальной информацией о следующих остановках. Запас хода вырос с 40−50 до 80−90 км, а вес машины при этом остался прежним. С 2024 года на линию выходят КамАЗы и ЛиАЗы в обновленном дизайне.
Сегодня электробусы обслуживают на 12 площадках Мосгортранса. Москва первой в России начала строить современные электробусные парки. В 2022 году в ТиНАО открылся крупнейший в Европе парк электробусов «Красная Пахра». Экологичные машины вышли на маршруты в Новомосковском и Троицком административных округах. Год спустя на северо-западе построили парк «Митино». С его появлением электробусы стали курсировать по маршрутам в 20 районах столицы и двух ближайших городах Подмосковья. В конце 2023-го заработал третий инновационный парк электробусов — «Салтыковка». Он обслуживает маршруты на востоке города.
С новыми поставками техники и развитием зарядной инфраструктуры в городе появится еще больше электробусных маршрутов. На сегодняшний день свыше 2,3 тыс. электробусов обеспечивают работу более 180 маршрутов.
В соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Москве большое внимание уделяется модернизации социальной и коммунальной инфраструктуры, в том числе увеличению количества удобных маршрутов городского транспорта и обновлению подвижного состава. Кроме того, в рамках нацпроекта Москва приступила к развитию Центрального транспортного узла. Он станет единым контуром с предсказуемым пригородным железнодорожным транспортом более чем для 30 млн жителей 11 регионов России.