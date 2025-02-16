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Фермер начал выращивать гигантские креветки под белорусскими Ляховичами

В Беларуси заработала первая частная креветочная ферма.

Источник: Комсомольская правда

Предприниматель в Ляховичском районе Брестской области организовал первую креветочную ферму в Беларуси, о которой и рассказал в своей соцсети. Аквафермер выращивает креветку макробрахиум Розенберга, также известную как гигантская пресноводная креветка. Она может достигать веса до 500 граммов.

В ролике, выложенном в соцсети, — современные цеха со специальными бассейнами для креветок и техника для очистки и подготовки воды. Креветкам включают классическую музыку в надежде, что под нее они будут быстрее расти. Скважина у предпринимателя пробурена специально под это производство.

Пока на массовое производство креветок фермер не вышел, но планирует.

Кстати, Беларусь обеспечит себя отечественными томатами на 86% к 2027 (здесь об этом подробнее). А МАРТ рассказал, что в Беларуси подешевели огурцы, помидоры и молоко (все подробности здесь).