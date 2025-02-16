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Белорусские теннисистки Соболенко и Азаренко выступят на турнире в Дубае

Жеребьевка турнира серии WTA-1000 в Дубае определила возможных соперниц именитых белорусских теннисисток Арины Соболенко и Виктории Азаренко.

Источник: Комсомольская правда

Именитые белорусские теннисистки Арина Соболенко и Виктория Азаренко сыграют на крупном международном теннисном турнире WTA-1000 в Дубае 16−22 февраля, сообщает pressball.by.

Посев возглавила первая ракетка мира Арина Соболенко. Она начнет выступление со второго круга, где встретится с победительницей матча россиянок Екатерины Александровой и Вероники Кудерметовой.

Вторая ракетка мира полька Ига Швентек сыграет на старте с победительницей матча белоруски Виктории Азаренко и украинки Ангелины Калининой.

Кстати, белоруска Арина Соболенко с бойфрендом показали в День влюбленных пикантные фото: «Я люблю тебя, моя валентинка» (подробности все здесь).

Мы писали, что известная белорусская биатлонистка Дарья Домрачева сказала Губерниеву о своих детях: «Ни минуты покоя» (здесь подробнее).