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Ковальчук объяснил, почему футбол в Беларуси не в приоритете

Глава спортивного ведомства Беларуси рассказал журналистам, какие виды спорта попадают в список приоритетных.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 16 фев — Sputnik. Футболисты должны показывать результаты, чтобы их вид спорта стал приоритетным, заявил журналистам министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук, передает корреспондент Sputnik.

«У нас есть критерии. Эти критерии разработаны уже на протяжении многих лет…», — сказал министр.

Он подчеркнул, что основной критерий — выступления национальных команд на международной арене в течение двух олимпийских циклов.

«Если команда не отбирается, не попадает на международные соревнования… Последний раз футбол попал в 2012 году», — сказал Ковальчук.

Тем не менее, по словам министра, у футбола, в отличие от других видов спорта, еще есть шанс.

«Отберитесь на любой международный старт сборной — вы в приоритетных видах спорта», — сказал он.

Ковальчук напомнил, что, например, этого добивались в хоккее на траве. При чем речь идет и о женских, и о мужских сборных.

«Побеждайте, выигрывайте. Результат — основа оценки деятельности, а не желания кого-то быть приоритетным…», — подчеркнул руководитель Минспорта.