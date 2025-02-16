Ковальчук объяснил, почему футбол в Беларуси не в приоритете

МИНСК, 16 фев — Sputnik. Футболисты должны показывать результаты, чтобы их вид спорта стал приоритетным, заявил журналистам министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук, передает корреспондент Sputnik.
«У нас есть критерии. Эти критерии разработаны уже на протяжении многих лет…», — сказал министр.
Он подчеркнул, что основной критерий — выступления национальных команд на международной арене в течение двух олимпийских циклов.
«Если команда не отбирается, не попадает на международные соревнования… Последний раз футбол попал в 2012 году», — сказал Ковальчук.
Тем не менее, по словам министра, у футбола, в отличие от других видов спорта, еще есть шанс.
«Отберитесь на любой международный старт сборной — вы в приоритетных видах спорта», — сказал он.
Ковальчук напомнил, что, например, этого добивались в хоккее на траве. При чем речь идет и о женских, и о мужских сборных.
«Побеждайте, выигрывайте. Результат — основа оценки деятельности, а не желания кого-то быть приоритетным…», — подчеркнул руководитель Минспорта.