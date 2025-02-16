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В Омской области приводят в порядок старейшую районную поликлинику

В поликлинике Большереченской ЦРБ в январе 2025 года начата вторая очередь капитального ремонта.
Источник: Комсомольская правда

В Омской области приступили к капремонту старейшей поликлиники в Большеречье. Проверить ход работ на объект отправился заместитель министра здравоохранения Омской области Андрей Сухарев. Поликлиника райцентра рассчитана на 600 посещений в смену.

Это уже второй этап работ по реконструкции Большереченской районной больницы. В декабре 2024 года в ней были заменены двери, система водоснабжения, канализации, электроснабжения, вентиляции, отремонтированы полы и стены.

«Наша поликлиника рассчитана на 600 посещений в смену, сейчас к ней прикреплено 23 076 человек. После ремонта будут созданы более комфортные условия для оказания помощи пациентам и работы медперсонала, приобретено новое медицинское оборудование, мебель», — рассказала заместитель главного врача Светлана Лукоянова.

Также в поликлинике на третьем этаже была заменена старая проводка, сейчас подрядчик выполняет работы на 2 этаже. Планируется ремонт потолков, систем канализации и водоснабжения, а также замена дверей во всех кабинетах.

В районе реализуется программа комплексной застройки — специалисты получают возможность работать практически не выходя из дома. Квартиры обустроены в одном помещении с ФАПами. Так терапевты могут более оперативно проводить лечение и осмотр пациентов.

Ранее мы сообщали, что омские хирурги поставили рекорд пережатия сонной артерии во время операции.