В Омской области приводят в порядок старейшую районную поликлинику

«Наша поликлиника рассчитана на 600 посещений в смену, сейчас к ней прикреплено 23 076 человек. После ремонта будут созданы более комфортные условия для оказания помощи пациентам и работы медперсонала, приобретено новое медицинское оборудование, мебель», — рассказала заместитель главного врача Светлана Лукоянова.