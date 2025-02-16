В Перми кошка породы мейн-кун захватила квартиру пермячки

В Перми кошка породы мейн-кун, которую взяла на передержку девушка, захватила ее квартиру. Об этом сообщили в приюте «Счастливый хвост».
«Мейн-кун захватил квартиру передержки: пермский приют срочно ищет хозяев для знатоков породы», — пишут представители приюта.
Кошка попала в «Счастливый хвост» от предыдущих владельцев. По словам сотрудников приюта, когда в семье появился ребенок, мейн-кун начала проявлять агрессию. Кроме того, у новорожденного появилась аллергия на животное. У хозяев было два варианта: либо усыпить, либо отдать в приют.
Но в процессе обсуждения выяснилось, что кошка — сама молодая мать. У нее котенок, которому нет и месяца. Тогда сотрудница приюта Анна приняла решение взять котенка к себе на передержку, а маму отдали добровольцам. Правда, и тут возникли проблемы.
«Кошка проявляет агрессию к девушке, которая согласилась взять ее на время. Видно, что у животного сильный стресс. На еду бросается так, как будто никогда не ела. Девушка так боится, что не спит дома, приходит только утром. Кошка, получается, захватила целую квартиру. Но это не очень смешно, а очень грустно: у бедолаги была тяжелая жизнь», — говорит Анна, ссылаясь на слова приютившей кошку пермячки.
В приюте сейчас активно ищут новых хозяев для животных.