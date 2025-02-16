В Перми кошка породы мейн-кун захватила квартиру пермячки

«Кошка проявляет агрессию к девушке, которая согласилась взять ее на время. Видно, что у животного сильный стресс. На еду бросается так, как будто никогда не ела. Девушка так боится, что не спит дома, приходит только утром. Кошка, получается, захватила целую квартиру. Но это не очень смешно, а очень грустно: у бедолаги была тяжелая жизнь», — говорит Анна, ссылаясь на слова приютившей кошку пермячки.