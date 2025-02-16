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БГТУ впервые в Беларуси начнет готовить проектировщиков беспилотников

БГТУ впервые в Беларуси откроет набор на специальность «проектирование и технология беспилотных авиационных комплексов».

Источник: Комсомольская правда

Белорусский государственный технологический университет первым среди белорусских вузов начнет готовить специалистов, специализирующихся на проектировании и технологии беспилотных авиационных комплексов, сообщает БелТА со ссылкой на ректора БГТУ Игоря Войтова.

«Это абсолютно новая специальность для Беларуси, но направление очень важное, потому что беспилотные комплексы много работают в лесном хозяйстве, в сельском хозяйстве, в области геодезии и картографии», — отметил ректор и подчеркнул, что университет вместе с российскими вузами будет готовить конструкторов, специалистов-технологов для проектирования, производства различных дронов, в том числе и двойного назначения.

Еще одно новое направление вуза — «технологии высокоэнергетических веществ и продуктов». Это специалисты, которые будут работать с высокоэнергетическими веществами — с порохами, в том числе и на предприятиях военно-промышленного комплекса.

Кстати, все курсанты Военной академии Беларуси получат удостоверение оператора беспилотника (здесь подробности).