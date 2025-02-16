БГТУ впервые в Беларуси начнет готовить проектировщиков беспилотников

«Это абсолютно новая специальность для Беларуси, но направление очень важное, потому что беспилотные комплексы много работают в лесном хозяйстве, в сельском хозяйстве, в области геодезии и картографии», — отметил ректор и подчеркнул, что университет вместе с российскими вузами будет готовить конструкторов, специалистов-технологов для проектирования, производства различных дронов, в том числе и двойного назначения.