БГТУ впервые в Беларуси начнет готовить проектировщиков беспилотников

Белорусский государственный технологический университет первым среди белорусских вузов начнет готовить специалистов, специализирующихся на проектировании и технологии беспилотных авиационных комплексов, сообщает БелТА со ссылкой на ректора БГТУ Игоря Войтова.
«Это абсолютно новая специальность для Беларуси, но направление очень важное, потому что беспилотные комплексы много работают в лесном хозяйстве, в сельском хозяйстве, в области геодезии и картографии», — отметил ректор и подчеркнул, что университет вместе с российскими вузами будет готовить конструкторов, специалистов-технологов для проектирования, производства различных дронов, в том числе и двойного назначения.
Еще одно новое направление вуза — «технологии высокоэнергетических веществ и продуктов». Это специалисты, которые будут работать с высокоэнергетическими веществами — с порохами, в том числе и на предприятиях военно-промышленного комплекса.
Кстати, все курсанты Военной академии Беларуси получат удостоверение оператора беспилотника (здесь подробности).