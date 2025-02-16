Глава Башкирии Радий Хабиров: В УУНиТ откроется кафедра ЮНЕСКО

На кафедре будут работать как преподаватели вуза, так и крупные специалисты по геологии, биологии, истории, лингвистике, экологической безопасности из разных стран. Они будут не только готовить новые кадры, но и заниматься исследованиями. Глава Башкирии выразил уверенность, что кафедра по подготовке специалистов по геопаркам в Уфе «станет одной из лучших на международном уровне».