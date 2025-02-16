Глава Башкирии Радий Хабиров: В УУНиТ откроется кафедра ЮНЕСКО

В Уфимском университете науки и технологий откроется кафедра ЮНЕСКО. Заявку Башкирии одобрили в Париже, где располагается штаб-квартира организации. Это значит, что вскоре в вузе начнут готовить специалистов по геопаркам международного уровня. Соответствующее соглашение будет заключено в ближайшее время, сообщил глава республики Радий Хабиров.
Руководитель региона пояснил, что кафедра ЮНЕСКО — это совместный проект УННиТа и геопарка «Янган-Тау», который в 2020 году первый на постсоветском пространстве вошел в сеть геопарков ЮНЕСКО.
— За эти годы наши учёные и специалисты накопили уникальный опыт, который востребован по всему миру. Недаром заявку на открытие кафедры поддержали ведущие профильные организации из 12 стран. В их числе — Китай, Вьетнам, Уругвай, ЮАР, Гана, Узбекистан, Кыргызстан, Казахстан, — рассказал Хабиров.
На кафедре будут работать как преподаватели вуза, так и крупные специалисты по геологии, биологии, истории, лингвистике, экологической безопасности из разных стран. Они будут не только готовить новые кадры, но и заниматься исследованиями. Глава Башкирии выразил уверенность, что кафедра по подготовке специалистов по геопаркам в Уфе «станет одной из лучших на международном уровне».
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