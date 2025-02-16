В Омске на месте картодрома ДОСААФ построят развлекательный комплекс

В Омске обнародованы результаты историко-культурной экспертизы, которые проливают свет на будущее застройки территории бывшего картодрома у ДОСААФ. Комиссия разрешила инвестору возведение развлекательного комплекса на площадке. Однако есть условие — все археологические ценности территории федерального значения «Омская стоянка» должны быть сохранены, изъяты и переданы археологам.
Проект застройки площадки бывшего картодрома, расположенной южнее дома № 2 по 3-й Островской улице, предполагает создание одноэтажного здания с частично антресольным вторым этажом. Застройщик обязан выполнить археологические полевые работы, которые позволят безопасно изъять из земли представляющие особую ценность археологические реликвии.
В составе комплекса, строительство которого планируют начать уже в марте 2025 года, планируется разместить выставочный зал, помещения для проведения мероприятий, лекционные залы и ресторан на 100 человек. Застройщиком выступает компания ООО «ГеоПартнер»,. Завершить возведение объекта планируют летом 2026 года.
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