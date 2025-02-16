В Омске на месте картодрома ДОСААФ построят развлекательный комплекс

В Омске обнародованы результаты историко-культурной экспертизы, которые проливают свет на будущее застройки территории бывшего картодрома у ДОСААФ. Комиссия разрешила инвестору возведение развлекательного комплекса на площадке. Однако есть условие — все археологические ценности территории федерального значения «Омская стоянка» должны быть сохранены, изъяты и переданы археологам.