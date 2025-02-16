На выезде из Уфы произошло смертельное ДТП: погиб 29-летний мужчина

Сегодня, 16 февраля, в Уфимском районе Башкирии произошло смертельное ДТП. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.
Авария случилась около десяти часов утра на втором километре трассы Уфа-Оренбург. По данным дорожной полиции, 29-летний водитель Renault Sandero двигался в сторону Уфы и по неизвестной причине выехал на встречную полосу. Там легковушка столкнулся с Lexus HX200.
Водитель Renault скончался на месте происшествия от полученных травм.
Сейчас на месте ДТП работают инспекторы ГАИ, сотрудники МЧС и другие экстренные службы.
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