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На выезде из Уфы произошло смертельное ДТП: погиб 29-летний мужчина

Под Уфой при ДТП с Renault Sandero и Lexus HX200 погиб 29-летний водитель.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 16 февраля, в Уфимском районе Башкирии произошло смертельное ДТП. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.

Авария случилась около десяти часов утра на втором километре трассы Уфа-Оренбург. По данным дорожной полиции, 29-летний водитель Renault Sandero двигался в сторону Уфы и по неизвестной причине выехал на встречную полосу. Там легковушка столкнулся с Lexus HX200.

Водитель Renault скончался на месте происшествия от полученных травм.

Сейчас на месте ДТП работают инспекторы ГАИ, сотрудники МЧС и другие экстренные службы.

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