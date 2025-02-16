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В Уфе запланированы отключения воды в некоторых домах

В Уфе запланированы отключения воды в некоторых домах.

Источник: Башинформ

В Уфе в связи с технической необходимостью 17 февраля запланированы отключения коммунальных ресурсов. Об этом информирует управление жилищного хозяйства г. Уфы.

В Орджоникидзевском районе по адресам:

— ул. Конституции, 2, 4, 4а, 6, 8; ул. Комарова, 36б, 38, 38а, 40; ул. Кольцевая, 31а, 33, 33а;

С 10.00 до 12.00 — отключение горячей воды.

-ул. Маяковского, 21; ул. Архитектурная, 5, 5а;

-ул. Кольцевая, 26; ул. Конституции, 9, 9а, 10;

-ул. Герцена, 50; ул. Кольцевая, 107, 107/1, 109, 111, 111/1;

-ул. Нежинская, 8, 10, 12, 14, 15; ул. Ульяновых, 15.

С 10.00 до 17.00 — отключение горячей воды.

В Октябрьском районе по адресам:

-ул. Лесной проезд, 6, 6/2, 6/3, 8, 8/2; ул. Б. Молодежи, 2, 6, 8, 10.

С 10.00 до 14.00 — отключение горячей воды.

В Калининском районе по адресам:

-ул. Шумавцова, 21, 23; ул. Маяковского, 16; ул. Первомайская, 32; ул. Победы, 11.

С 10.00 до 16.00 — отключение холодной и горячей воды.

-ул. Первомайская, 34, 36, 38, 40; ул. Маяковского, 8, 8/1, 10, 10/1, 10/2; ул. Победы, 7, 7/1, 9, 9/1, 9/2; ул. Нежинская, 37, 39.

С 10.00 до 16.00 — отключение горячей воды.

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