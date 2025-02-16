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«Надеюсь, скоро мы будем выступать и на Олимпийских играх тоже». Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева высказалась об отстранении спортсменов от участия в больших стартах

Домрачева: отстранение спортсменов от международных турниров не имеет смысла.

Источник: Комсомольская правда

Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева, которая приехала в Минск в Раубичи на Кубок сильнейших спортсменов по биатлону рассказала «Матч ТВ» о своем отношении к отстранению Международным союзом биатлонистов белорусских и российских спортсменов от международных соревнований после начала украинского военного конфликта.

«Это отстранение не имеет вообще никакого смысла. Ребята тратят свои лучшие годы, свои силы…», — сказала Дарья Домрачева.

По словам биатлонистки, для многих спортсменов такими несправедливыми решениями рушаться мечты.

«Надеюсь, что в скором будущем мы вновь сможем выступать на международной арене. В том числе на Олимпийских играх», — подчеркнула спортсменка и сказала, что в Беларуси на Кубке сильнейших она будет поддерживать «наших девчонок».

Кстати, Дарья Домрачева сказала комментатору Дмитрию Губерниеву о своих детях: «Ни минуты покоя» (здесь все подробности).

Мы писали, что белорусские теннисистки Соболенко и Азаренко выступят на турнире в Дубае (все подробности здесь).