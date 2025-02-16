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Еще на трех дорогах в Башкирии закрыли движение из-за непогоды

В Башкирии на участках трех дорог закрыли движение для всех автомобилей.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии 16 февраля из-за метели на трех участках дорог закрыли движение для всего автомобилей. Об этом сообщил Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям.

Как пояснили в ведомстве, ограничения введены на следующих автодорогах:

— Мелеуз — Федоровка: с 19 по 55 км;

— Стерлитамак — Федоровка: с 54 по 68 км;

— Стерлитамак — Стерлибашево — Федоровка: с 79 по 87 км (Федоровский район).

Движение на указанных участках ориентировочно откроется в 18:00 сегодняшнего дня.

Напомним, ранее из-за непогоды на трассе Р-240 как минимум до вечера запретили ездить грузовикам и автобусам. Речь идет о двух крупных участках общей протяженностью 247 километров: 27−112 км и 118−280 км.

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