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700 тонн противогололедной смеси высыпали на улицы Ростова

Ростовчане пожаловались на то, что дворы обрабатываются плохо.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове коммунальные службы всю ночь работали на улицах города, обрабатывая проезжие части и тротуары от наледи. Как рассказал временно исполняющий обязанности главы администрации Ростова Александр Скрябин, ночью коммунальные службы израсходовали 700 тонн противогололедных материалов.

— Работы продолжаются, задействовано 130 единиц спецтехники и 600 уборщиков, — сообщил Александр Скрябин.

Он также отметил, что поступило много жалоб о том, что внутридворовые территории плохо обрабатываются от наледи.

— И это уже стало закономерностью. Я поручил департаменту ЖКХ провести встречи с представителями управляющих компаний и проработать механизмы решения проблемы, — сказал Александр Скрябин.