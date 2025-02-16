700 тонн противогололедной смеси высыпали на улицы Ростова

В Ростове коммунальные службы всю ночь работали на улицах города, обрабатывая проезжие части и тротуары от наледи. Как рассказал временно исполняющий обязанности главы администрации Ростова Александр Скрябин, ночью коммунальные службы израсходовали 700 тонн противогололедных материалов.
— Работы продолжаются, задействовано 130 единиц спецтехники и 600 уборщиков, — сообщил Александр Скрябин.
Он также отметил, что поступило много жалоб о том, что внутридворовые территории плохо обрабатываются от наледи.
— И это уже стало закономерностью. Я поручил департаменту ЖКХ провести встречи с представителями управляющих компаний и проработать механизмы решения проблемы, — сказал Александр Скрябин.