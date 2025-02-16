Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Госсекретарь Мезенцев рассказал о том, сколько минут и гигабайт будет вмещать союзный роуминг с 1 марта

Госсекретарь Мезенцев рассказал об объеме союзного роуминга с 1 марта.

Источник: Комсомольская правда

Введение союзного роуминга состоится 1 марта, работы идут по плану, сообщает Sputnik.by со ссылкой на госсекретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева.

«Никакого срыва обязательств, которые взяли Минцифры и Минсвязи, не будет допущено», — подчеркнул Дмитрий Мезенцев.

Он напомнил, что в рамках «домашнего тарифа» у белорусов в России и россиян в Беларуси будут по 150 минут исходящих и входящих звонков, а также до пяти гигабайт для передачи данных.

По словам Дмитрия Мезенцева, этот новый опыт будет в дальнейшем проанализирован.

Мы писали, что Литва изменила условия въезда в страну машин с белорусскими номерами (здесь подробнее).