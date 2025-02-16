Госсекретарь Мезенцев рассказал о том, сколько минут и гигабайт будет вмещать союзный роуминг с 1 марта

Введение союзного роуминга состоится 1 марта, работы идут по плану, сообщает Sputnik.by со ссылкой на госсекретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева.
«Никакого срыва обязательств, которые взяли Минцифры и Минсвязи, не будет допущено», — подчеркнул Дмитрий Мезенцев.
Он напомнил, что в рамках «домашнего тарифа» у белорусов в России и россиян в Беларуси будут по 150 минут исходящих и входящих звонков, а также до пяти гигабайт для передачи данных.
По словам Дмитрия Мезенцева, этот новый опыт будет в дальнейшем проанализирован.
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