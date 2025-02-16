Омск накроет магнитная буря в ночь на понедельник

Омичей ждет геомагнитная буря слабой интенсивности в ночь с воскресенья на понедельник, 17 февраля. Как отмечают специалисты лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики, в ближайшие пару дней Земля будет находиться под воздействием усиленных потоков солнечного ветра, что может привести к повышению геомагнитной активности.