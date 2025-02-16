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Омск накроет магнитная буря в ночь на понедельник

17 февраля ночью в Омске будут наблюдаться всплески геомагнитной активности.

Источник: Комсомольская правда

Омичей ждет геомагнитная буря слабой интенсивности в ночь с воскресенья на понедельник, 17 февраля. Как отмечают специалисты лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики, в ближайшие пару дней Земля будет находиться под воздействием усиленных потоков солнечного ветра, что может привести к повышению геомагнитной активности.

Такие волнения могут вызвать слабые колебания электросети, могут негативно влиять на работу спутников, вызывать умеренные полярные сияния. Всего специалисты выделяют 5 уровней магнитной бури. К примеру, G5 — экстремально сильные магнитные бури, которые могут вызвать отказ систем и электрооборудования.

Повторное колебание магнитосферы специалистами прогнозируется на 18 февраля, на вторую половину дня. Людям, которые плохо переносят геомагнитные изменения, рекомендуется больше отдыхать и соблюдать режим дня.

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