Мэрия Уфы опубликовала топ-5 вакансий с зарплатами до 160 тыс. рублей

Мэрия Уфы опубликовала список актуальных вакансий с ежемесячными зарплатами до 160 тысяч рублей. Соответствующие предложения есть в Центре занятости Башкирии.
В списке заманчивых вакансий попали следующие пять профессий:
1. Ведущий супервайзер по ГРП в «Башнефть-добыче». Заработная плата: 107−114 тыс. рублей. Адрес: Карлма Маркса, 30/1. Номер телефона: +7 (917) 448−40−81 (Ильмира Муллагалиева). Почта: rezume_bnd@bashneft.ru;
2. Электрогазосварщик в компании «Гис-Комплект» — 90−120 тыс. рублей. Адрес: Майкопская, 62/1. Телефон: +7 (347) 299−85−11 (Эллина Хамитова). Почта: reception@gis-komplekt.ru;
3. Главный бухгалтер в компании «ИСРЗ» — 90 тыс. рублей. Адрес: Индустриальное шоссе, 112/1, корпус 14. Телефон: +7 (917)376−24−42, +7 (917)376−24−42 (Кристина Сергеевна). Почта: 132@isrz.ru;
4. Ведущий инженер-программист в филиале «БГК» — 84- 93 тыс. рублей. Адрес: Бирский тракт, 53а. Телефон: +7 (905)157−76−48 (Светлана Сотникова). Почта: sotnikova_sp@interrao.ru.
5. Категорийный менеджер в управляющей компании «Салют» — 80−160 тыс. рублей. Адрес: Маршала Жукова, 10. Телефон: +7 (347)246−89−99, +7 (917)446−89−99. Почта: personal@bashpost.ru.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.