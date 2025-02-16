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Сколько SIM-карт разрешат иметь казахстанцам

В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности сообщили о планах касательно возможности ограничения SIM-карт в одни руки, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В ведомстве напомнили, что в целях борьбы с мошенническими действиями предлагается установить до 10 SIM-карт, регистрируемых на одно физическое лицо.

«При этом допускается регистрация и большего количества в случае предоставления подтверждения цели использования SIM-карт оператору связи. По предложению правоохранительных органов, в рабочей группе законопроекта рассматриваются возможность расширения способов регистрации SIM-карт», — сообщили в ведомстве в ответ на официальный запрос редакции.

Кроме того, в проекте законодательных поправок закреплены позиции по борьбе с использованием GSM-шлюзов, которые используются в мошеннических действиях.

«Также закреплена норма по недопущению передачи физическим лицом номера в адрес третьих лиц без проведения процесса переоформления номера», — говорится в ответе министерства.