Сколько SIM-карт разрешат иметь казахстанцам

«При этом допускается регистрация и большего количества в случае предоставления подтверждения цели использования SIM-карт оператору связи. По предложению правоохранительных органов, в рабочей группе законопроекта рассматриваются возможность расширения способов регистрации SIM-карт», — сообщили в ведомстве в ответ на официальный запрос редакции.