Сколько SIM-карт разрешат иметь казахстанцам

В ведомстве напомнили, что в целях борьбы с мошенническими действиями предлагается установить до 10 SIM-карт, регистрируемых на одно физическое лицо.
«При этом допускается регистрация и большего количества в случае предоставления подтверждения цели использования SIM-карт оператору связи. По предложению правоохранительных органов, в рабочей группе законопроекта рассматриваются возможность расширения способов регистрации SIM-карт», — сообщили в ведомстве в ответ на официальный запрос редакции.
Кроме того, в проекте законодательных поправок закреплены позиции по борьбе с использованием GSM-шлюзов, которые используются в мошеннических действиях.
«Также закреплена норма по недопущению передачи физическим лицом номера в адрес третьих лиц без проведения процесса переоформления номера», — говорится в ответе министерства.