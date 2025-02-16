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Морозы нагрянут в Челябинскую область: холодно будет с 18 по 22 февраля

Морозы нагрянут в Челябинскую область — холодно будет с 18 по 22 февраля, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сейчас в Ричмонде: +7° 6 м/с 100% 747 мм рт. ст. +4°
Источник: Екатерина Романова

Холодный воздух уже охватил всю Европейскую часть России, страны Закавказья и значительную территорию Западной Европы.

Циклон сегодня на территории Пермского края, там идут снегопады. На севере и в горной зоне Свердловской области также наблюдаются осадки (2−4 мм осадков) и морозно: холоднее всего ночью 16 февраля было в Бурмантово — минус 28,5, Ивделе — 25,8 градуса.

«Юг Свердловской области, Челябинская, Курганская области пока находятся в теплом секторе циклона, здесь осадков мало», — говорят в Уральском УГМС.

В течение ночи 17 февраля и первой половины дня через Свердловскую область с запада на восток проследует холодный атмосферный фронт, вызывая в южных и восточных районах кратковременный снег и резкое понижение температуры — на 7−10 градусов. На севере этого региона сохранится умеренно морозная погода, снегопады днем в понедельник, при перемещении циклона на север УрФО, ослабеют.

«В период 18—22 февраля ожидается морозная погода, средняя суточная температура ожидается в Свердловской области минус 14−17, что на четыре градуса ниже нормы», — уточняют синоптики.

В Челябинской области резко похолодает вечером 17 февраля, затем по ночам будет минимум 21−24, днем — 11−13 мороза. Потеплеет только 23 февраля.