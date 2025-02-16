Морозы нагрянут в Челябинскую область: холодно будет с 18 по 22 февраля

В течение ночи 17 февраля и первой половины дня через Свердловскую область с запада на восток проследует холодный атмосферный фронт, вызывая в южных и восточных районах кратковременный снег и резкое понижение температуры — на 7−10 градусов. На севере этого региона сохранится умеренно морозная погода, снегопады днем в понедельник, при перемещении циклона на север УрФО, ослабеют.