Морозы нагрянут в Челябинскую область: холодно будет с 18 по 22 февраля

Холодный воздух уже охватил всю Европейскую часть России, страны Закавказья и значительную территорию Западной Европы.
Циклон сегодня на территории Пермского края, там идут снегопады. На севере и в горной зоне Свердловской области также наблюдаются осадки (2−4 мм осадков) и морозно: холоднее всего ночью 16 февраля было в Бурмантово — минус 28,5, Ивделе — 25,8 градуса.
«Юг Свердловской области, Челябинская, Курганская области пока находятся в теплом секторе циклона, здесь осадков мало», — говорят в Уральском УГМС.
В течение ночи 17 февраля и первой половины дня через Свердловскую область с запада на восток проследует холодный атмосферный фронт, вызывая в южных и восточных районах кратковременный снег и резкое понижение температуры — на 7−10 градусов. На севере этого региона сохранится умеренно морозная погода, снегопады днем в понедельник, при перемещении циклона на север УрФО, ослабеют.
«В период
В Челябинской области резко похолодает вечером 17 февраля, затем по ночам будет минимум 21−24, днем — 11−13 мороза. Потеплеет только 23 февраля.