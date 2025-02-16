Волгоградский губернатор выразил соболезнования в связи с кончиной Юрия Лепехина

Волгоградская область потеряла выдающегося педагога — на 83-м году жизни скончался Юрий Лепехин. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе обладминистрации, сегодня губернатор Андрей Бочаров от себя лично и от имени всех жителей региона выразил глубокие соболезнования родным и близким, а также всему педагогическому сообществу.