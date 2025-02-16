Ученые измерили уровень радиации в Ростове

Уровень ионизирующего излучения в Ростовской области соответствует допустимым нормам, информирует Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. По состоянию на 15 февраля гамма-излучение в радиусе 100 километров от радиационно-опасных объектов Южного федерального округа и рядом с Ростовской атомной электростанцией составляет 0,09−0,15 микрозиверт в час.